2018-10-13T09:37:49+03:00
Политика

Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения в Киеве

По словам мэра украинской столицы, европейцы и американцы уже давно подогревают воду сами
Дарья ИВАШКИНА
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Мэр Киева Виталий КличкоМэр Киева Виталий КличкоФото: REUTERS
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в настоящее время специальная комиссия всесторонне изучит возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения.

Дело в том, что, как заметил градоначальник, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам - это слишком дорого.

К тому же, по словам Кличко, Киев является «единственным городом в Восточной Европе, где горячую воду распределяют централизованно». При этом он поведал о том, что европейцы и американцы уже давно подогревают воду сами. «В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение - это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах», - сказал мэр украинской столицы в интервью местным СМИ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Виталий Кличко признался, что, в отличие от большинства киевлян, каждое утро принимает горячий душ. «У меня есть бойлер», - поделился тогда секретом градоначальник.

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