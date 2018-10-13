2018-10-13T11:17:02+03:00
В мире

Меланья Трамп прокомментировала скандал со своей курткой

Первая леди США заявила, что надела ветровку с надписью «Мне все равно» специально для «либеральных СМИ»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Меланья Трамп прокомментировала скандал со своей курткойМеланья Трамп прокомментировала скандал со своей курткойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первая леди США Меланья Трамп рассказала, зачем надела вызвавшую скандал куртку во время своего визита в американский штат Техас.

По словам супруги президента Соединенных Штатов, она специально выбрала для поездки в центр содержания детей нелегальных иммигрантов ветровку с надписью «I really don't care. Do U?» («Мне все равно. А вам?») Как заявила жена Дональда Трампа, эта надпись действительно была посланием, но не детям, как подумали многие, а «тем людям и либеральным СМИ, которые критикуют» ее.

«Я хотела показать им, что мне все равно. Вы можете критиковать все, что хотите, но я не перестану делать то, что считаю правильным», - сказала Меланья Трамп в интервью телеканалу ABC News.

При этом первая леди призналась, что предпочла бы, чтобы внимание СМИ было сконцентрировано на том, что она делает, а не на том, что одевает.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее сам американский лидер Дональд Трамп пояснил надпись на куртке своей жены. Президент Соединенных Штатов заявил, что слова «мне все равно» относятся к «лживым СМИ».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскосмос попросит наградить экипаж «Союза МС-10»
День учителя может стать общенациональным праздником
Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы
В Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позицию
В Германии рассказали о важности «Северного потока - 2»
Восемь альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале
Кадыров заявил о готовности трудоустроить Мамаева и Кокорина в ФК «Ахмат»
Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения в Киеве
Лондон готовит санкции против Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста
«Маниакальный бред»: Пушков ответил на призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»
В Испании на кулинарной выставке выбрали лучший «русский салат»
Сильный пожар произошел в кафе на МКАД
Умерла мама Ларисы Гузеевой
В Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудников