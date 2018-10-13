Меланья Трамп прокомментировала скандал со своей курткой

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-13T11:17:02+03:00

Первая леди США заявила, что надела ветровку с надписью «Мне все равно» специально для «либеральных СМИ»

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Первая леди США Меланья Трамп рассказала, зачем надела вызвавшую скандал куртку во время своего визита в американский штат Техас.

По словам супруги президента Соединенных Штатов, она специально выбрала для поездки в центр содержания детей нелегальных иммигрантов ветровку с надписью «I really don't care. Do U?» («Мне все равно. А вам?») Как заявила жена Дональда Трампа, эта надпись действительно была посланием, но не детям, как подумали многие, а «тем людям и либеральным СМИ, которые критикуют» ее.

«Я хотела показать им, что мне все равно. Вы можете критиковать все, что хотите, но я не перестану делать то, что считаю правильным», - сказала Меланья Трамп в интервью телеканалу ABC News.

При этом первая леди призналась, что предпочла бы, чтобы внимание СМИ было сконцентрировано на том, что она делает, а не на том, что одевает.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее сам американский лидер Дональд Трамп пояснил надпись на куртке своей жены. Президент Соединенных Штатов заявил, что слова «мне все равно» относятся к «лживым СМИ».