2018-10-13T14:11:41+03:00
В мире

Момент убийства саудовского журналиста записался на его Apple Watch

В результате аудиозапись оказалась на смартфоне, который Джамаль Хашкаджи оставил своей невесте
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Консульство Саудовской Аравии в турецком СтамбулеКонсульство Саудовской Аравии в турецком СтамбулеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 13 октября, турецкие СМИ рассказали об «аудиозаписях, подтверждающих пытки и смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи», о которых ранее на этой неделе писала газета Washington Post.

По некоторым данным, момент убийства и допрос пропавшего гражданина Саудовской Аравии записались на его Apple Watch. Как утверждают источники газеты Sabah, Хашкаджи перед посещением консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после которого он и пропал, оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. А так как смартфон синхронизировался с часами, оставшимися на руке журналиста, то вскоре аудиозапись всего, что происходило в дипмиссии, была передана на iPhone.

Причем турецкое издание отмечает, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и даже попытались стереть данные с них. «Однако некоторые записи сохранились, и после их изучения выяснилось, что произошло убийство», - пишет газета.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Известно, что журналист отправился в диппредставительство своей страны, чтобы оформить документы на брак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киевском военкомате назвали число уклонистов от призыва в армию
Коалиция США вновь применила фосфорные бомбы в Сирии
Путин поздравил Марка Захарова с 85-летием
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Роскосмос попросит наградить экипаж «Союза МС-10»
День учителя может стать общенациональным праздником
Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы
В Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позицию
Меланья Трамп прокомментировала скандал со своей курткой
В Германии рассказали о важности «Северного потока - 2»
Восемь альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале
Кадыров заявил о готовности трудоустроить Мамаева и Кокорина в ФК «Ахмат»
Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения в Киеве
Лондон готовит санкции против Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста
«Маниакальный бред»: Пушков ответил на призыв украинского министра «вернуть Кубань и Москву»
В Испании на кулинарной выставке выбрали лучший «русский салат»
Сильный пожар произошел в кафе на МКАД
Умерла мама Ларисы Гузеевой
В Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудников