Момент убийства саудовского журналиста записался на его Apple Watch

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-13T14:11:41+03:00

В результате аудиозапись оказалась на смартфоне, который Джамаль Хашкаджи оставил своей невесте

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В субботу, 13 октября, турецкие СМИ рассказали об «аудиозаписях, подтверждающих пытки и смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи», о которых ранее на этой неделе писала газета Washington Post.

По некоторым данным, момент убийства и допрос пропавшего гражданина Саудовской Аравии записались на его Apple Watch. Как утверждают источники газеты Sabah, Хашкаджи перед посещением консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после которого он и пропал, оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. А так как смартфон синхронизировался с часами, оставшимися на руке журналиста, то вскоре аудиозапись всего, что происходило в дипмиссии, была передана на iPhone.

Причем турецкое издание отмечает, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и даже попытались стереть данные с них. «Однако некоторые записи сохранились, и после их изучения выяснилось, что произошло убийство», - пишет газета.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Известно, что журналист отправился в диппредставительство своей страны, чтобы оформить документы на брак.