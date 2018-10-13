2018-10-13T15:24:09+03:00
Политика

Разорвут на лохмотья: Экс-депутат Рады прокомментировал призыв украинского министра наступать «на Кубань и Москву»

По мнению Алексея Журавко, ВСУ слабы как никогда ранее, и агрессия против России закончится катастрофой как для них, там и для режима в Киеве
Денис СУХОВ
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Экс-депутат Рады прокомментировал призыв украинского министра наступать «на Кубань и Москву»Экс-депутат Рады прокомментировал призыв украинского министра наступать «на Кубань и Москву»Фото: REUTERS
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Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предрек Украине катастрофу и окончательную потерю государственности в случае агрессии против России.

Такое мнение он выразил в интервью ФАН, комментируя слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, призвавшего посещающих Россию сограждан «брать в руки автомат» и «возвращать» Кубань и Москву.

По словам Журавко, Омелян — неадекватный человек, слабо осознающий катастрофические последствия наступления не только на территорию России, но и в Донбассе.

«В случае наступления украинская армия будет разгромлена, оно обернется огромными жертвами. Сегодня украинская армия как никогда слаба. На ВСУ лишь зарабатывают деньги, обворовывают население», - отметил Журавко.

Экс-депутат уверен, что большая часть получаемой от США военной помощи немедленно расхищается, и если Киев примет решение о наступлении на востоке, это будет «их последний бой».

«Можно сказать, что страна прекратит свое существование — Украина окончательно утратит свою государственность. Ее разорвет на лохмотья», - не сомневается Журавко.

В заключение Журавко рекомендовал украинскому министру инфраструктуры не мечтать о войне с Россией, а заниматься своими прямыми обязанностями: развитием автомобильной и железнодорожной транспортной системы, контролем за пассажиропотоком.

«Ему не следовало бы заниматься подобной ерундой: каждый должен делать свое дело. Военные занимаются войной. А Омелян должен заниматься инфраструктурой», - резюмировал бывший парламентарий.

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