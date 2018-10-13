Разорвут на лохмотья: Экс-депутат Рады прокомментировал призыв украинского министра наступать «на Кубань и Москву»
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предрек Украине катастрофу и окончательную потерю государственности в случае агрессии против России.
Такое мнение он выразил в интервью ФАН, комментируя слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, призвавшего посещающих Россию сограждан «брать в руки автомат» и «возвращать» Кубань и Москву.
По словам Журавко, Омелян — неадекватный человек, слабо осознающий катастрофические последствия наступления не только на территорию России, но и в Донбассе.
«В случае наступления украинская армия будет разгромлена, оно обернется огромными жертвами. Сегодня украинская армия как никогда слаба. На ВСУ лишь зарабатывают деньги, обворовывают население», - отметил Журавко.
Экс-депутат уверен, что большая часть получаемой от США военной помощи немедленно расхищается, и если Киев примет решение о наступлении на востоке, это будет «их последний бой».
«Можно сказать, что страна прекратит свое существование — Украина окончательно утратит свою государственность. Ее разорвет на лохмотья», - не сомневается Журавко.
В заключение Журавко рекомендовал украинскому министру инфраструктуры не мечтать о войне с Россией, а заниматься своими прямыми обязанностями: развитием автомобильной и железнодорожной транспортной системы, контролем за пассажиропотоком.
«Ему не следовало бы заниматься подобной ерундой: каждый должен делать свое дело. Военные занимаются войной. А Омелян должен заниматься инфраструктурой», - резюмировал бывший парламентарий.
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