Главком НАТО: Учения альянса в Норвегии продемонстрируют России потенциал военного блока

13 Окт. 17:58 2018-10-13T17:58:01+03:00

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Участие американского авианосца «Гарри Трумэн» в учениях НАТО «Единый трезубец-2018» у берегов Норвегии должно продемонстрировать России военный потенциал альянса и его решимость защищать Атлантику.

Об этом заявил командующий силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти.

«Это демонстрация нашего (военного) потенциала... Мы готовы, мы обучены и будем защищать Атлантику», - отметил генерал.

По его словам, Россия поставила перед собой задачу увеличить присутствие в регионе и модернизировать свои вооруженные силы.

«Я думаю, что это не является чем-то неожиданным, но это то, на что мы должны обратить внимание...Мы должны далее наращивать наш потенциал и проводить учения, чтобы продолжать доминировать в плане боеспособности », - заключил Скапаротти.

Военные учения НАТО «Единый трезубец-2018» («Trident Juncture») пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В маневрах примут участие 50 тысяч военнослужащих из 30 стран-членов НАТО и их партнеров, что сделает их самыми масштабными в истории военного блока.

Основной район учений располагается в более чем тысяче километром от российской границы, а воздушные операции будут осуществляться на расстоянии в 500 километров, пояснил генерал-лейтенант норвежских ВС Руне Якобсен.

Ранее стало известно, что альянс пригласил на учения российских наблюдателей.