Главком НАТО: Учения альянса в Норвегии продемонстрируют России потенциал военного блока
Участие американского авианосца «Гарри Трумэн» в учениях НАТО «Единый трезубец-2018» у берегов Норвегии должно продемонстрировать России военный потенциал альянса и его решимость защищать Атлантику.
Об этом заявил командующий силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти.
«Это демонстрация нашего (военного) потенциала... Мы готовы, мы обучены и будем защищать Атлантику», - отметил генерал.
По его словам, Россия поставила перед собой задачу увеличить присутствие в регионе и модернизировать свои вооруженные силы.
«Я думаю, что это не является чем-то неожиданным, но это то, на что мы должны обратить внимание...Мы должны далее наращивать наш потенциал и проводить учения, чтобы продолжать доминировать в плане боеспособности », - заключил Скапаротти.
Военные учения НАТО «Единый трезубец-2018» («Trident Juncture») пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В маневрах примут участие 50 тысяч военнослужащих из 30 стран-членов НАТО и их партнеров, что сделает их самыми масштабными в истории военного блока.
Основной район учений располагается в более чем тысяче километром от российской границы, а воздушные операции будут осуществляться на расстоянии в 500 километров, пояснил генерал-лейтенант норвежских ВС Руне Якобсен.
Ранее стало известно, что альянс пригласил на учения российских наблюдателей.