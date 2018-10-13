2018-10-13T21:38:24+03:00
В мире

Telegraph: Сергей Скрипаль работал со спецслужбами Швейцарии менее чем за год до своего отравления

По данным издания, британский шпион мог делиться информацией о предполагаемой «российской кибератаке» на WADA
Денис СУХОВ
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Telegraph: Сергей Скрипаль работал со спецслужбами Швейцарии менее чем за год до своего отравленияTelegraph: Сергей Скрипаль работал со спецслужбами Швейцарии менее чем за год до своего отравленияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль менее чем за год до своего отравления в Солсбери ездил в Швейцарию, где консультировал местные разведывательные службы.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, которая опубликовала отрывки из новой книги журналиста Марка Урбана «The Skripal Files», рассказывающей о Скрипале.

«Летом 2017 года наши встречи были прерваны недельной поездкой, которую он совершил в Швейцарию, чтобы поговорить с ее федеральными разведывательными службами», - написал автор.

Тогда Скрипаль не сообщил Урбану об истинных целях своей поездки в Швейцарию, однако, как полагает издание, британский шпион мог консультировать местные спецслужбы о предполагаемой «российской кибератаке» на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее в сентябре швейцарские газеты Tages Anzeiger и Tribune de Genеve писали, что власти страны подозревают двух россиян в попытке хакерской атаки на расположенное в Лозанне европейское представительство WADA.

В российском посольстве в Швейцарии эти публикации оценили как «злонамеренные» и назвали «очередным антироссийским» вбросом.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического токсина, произведенного в России и непосредственными исполнителями покушения являются «агенты ГРУ».

Впрочем, какими-либо надежными доказательствами британские власти свою позицию пока не подкрепили.

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