Telegraph: Сергей Скрипаль работал со спецслужбами Швейцарии менее чем за год до своего отравления
Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль менее чем за год до своего отравления в Солсбери ездил в Швейцарию, где консультировал местные разведывательные службы.
Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, которая опубликовала отрывки из новой книги журналиста Марка Урбана «The Skripal Files», рассказывающей о Скрипале.
«Летом 2017 года наши встречи были прерваны недельной поездкой, которую он совершил в Швейцарию, чтобы поговорить с ее федеральными разведывательными службами», - написал автор.
Тогда Скрипаль не сообщил Урбану об истинных целях своей поездки в Швейцарию, однако, как полагает издание, британский шпион мог консультировать местные спецслужбы о предполагаемой «российской кибератаке» на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Ранее в сентябре швейцарские газеты Tages Anzeiger и Tribune de Genеve писали, что власти страны подозревают двух россиян в попытке хакерской атаки на расположенное в Лозанне европейское представительство WADA.
В российском посольстве в Швейцарии эти публикации оценили как «злонамеренные» и назвали «очередным антироссийским» вбросом.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического токсина, произведенного в России и непосредственными исполнителями покушения являются «агенты ГРУ».
Впрочем, какими-либо надежными доказательствами британские власти свою позицию пока не подкрепили.