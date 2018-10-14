2018-10-14T07:53:04+03:00
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Атлантический океан на юге штата Нью-Йорк

В момент инцидента на борту воздушного судна находились три человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Небольшой частный самолет упал в Атлантический океанНебольшой частный самолет упал в Атлантический океанФото: YouTube
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Легкомоторный самолёт рухнул в воды Атлантического океана недалеко от побережья острова Лонг-Айленд штата Нью-Йорк. Об этом сообщили сотрудники местной береговой охраны.

Известно, что самолет вылетел из муниципального аэропорта Дэнбери штата Коннектикута. В момент инцидента на борту находились три человека.

К настоящему моменту сотрудникам береговой охраны удалось обнаружить тело одного погибшего. Его личность пока не установлена. Также были найдены обломки самого самолета, вокруг которых сейчас расплывается маслянистое пятно.

Правоохранительные органы и пожарные службы продолжают поиски двух оставшихся пассажиров. Причины крушения самолета пока выясняются. Между тем, по словам очевидцев, все выглядело так, будто двигатель летательного аппарата просто заглох, передает CBS.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад небольшая авария с участием пассажирского самолета произошла в Индии. Лайнер, на борту которого находились 136 человек, задел оградительную стену аэропорта своими шасси, в результате пришлось совершать экстренную посадку в Мумбаи.

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