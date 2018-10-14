В Госдуме посоветовали НАТО не переживать за безопасность Атлантики

14 Окт. 10:40 2018-10-14T10:40:50+03:00

Ранее главком сил альянса в Европе заявил, что военно-политический блок намерен продемонстрировать России свою готовность защищать континент

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НАТО не стоит переживать за безопасность Атлантики, поскольку Россия не является "милитаристской державой", а весь ее военный потенциал сейчас направлен на борьбу с террористами на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя высказывание главкома объединённых сил альянса в Европе Кёртиса Скапаротти.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, политик пообещал, что в ходе военных учений "Единый трезубец-2018" у берегов Норвегии НАТО продемонстрирует России готовность защищать Атлантику. Скапаротти выразил уверенность в том, что Москва якобы поставила перед собой задачу увеличить присутствие в регионе.

"Атлантика может быть спокойна. Никто ей точно не угрожает", - ответил на это Морозов.

Депутат подчеркнул, что сейчас западные страны стараются создать России образ некой "милитаристской державы", которая якобы пытается покорить мир. На самом же деле наше государство строит со всеми исключительно доверительные отношения, построенные на "добрососедской основе".

"У страха глаза велики. <...> А вот США, очевидно, намерены всё же подчинить себе Восточную Европу и под предлогом мифической угрозы от России наращивают своё военное присутствие", - цитирует телеканал RT члена комитета Госдумы.