2018-10-14T13:58:35+03:00
Политика

"Киевские фантазии": Порошенко обвинил РПЦ в аннексии Киевской митрополии

По словам президента незалежной, Украина "не была и не будет канонической территорией" Московского патриархата
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По словам президента Украины, Вселенский патриархат провозгласил незаконной передачу Киевской митрополииПо словам президента Украины, Вселенский патриархат провозгласил незаконной передачу Киевской митрополииФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко расценил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату в 1686 году как акт "незаконной аннексии". Такое заявление глава государства сделал во время выступления на митинге по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

"Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на Православную церковь на Украине", - сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что Украина якобы никогда не была и не будет канонической территорией РПЦ, передает ТАСС.

Комментируя это заявление, российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что Константинопольский патриарх Дионисий IV сам дал согласие на передачу Киевской митрополии в подчинение Московскому патриархату. Такое решение было принято на фоне присоединения Украины к Московскому царству.

"У Порошенко куда ни кинь - всюду аннексия. Никакой аннексии Киевской митрополии в конце 17 века не было <...>. Да и самого понятия "аннексия" в 17 веке не было. Все это - киевские фантазии", - написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике у себя в Twitter.

Пушков прокомментировал слова Порошенко об "аннексии" Фото: Twitter.com

Пушков прокомментировал слова Порошенко об "аннексии"Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Порошенко также объявил о предоставлении украинской церкви автокефалии. Такое решение якобы было принято во время последнего заседания Синода Константинопольского патриархата.

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