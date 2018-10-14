Последним страхом Стивена Хокинга было появление суперлюдей

14 Окт. 18:47 2018-10-14T18:47:34+03:00

Как считал ученый, в будущем люди смогут за деньги вносить изменения в ДНК, чтобы улучшать различные качества организма

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Физик-теоретик Стивен Хокинг в своей последней книге «Краткие ответы на большие вопросы», выход которой намечен на 16 октября, рассказал о новой угрозе человечеству. Как выяснилось, ученый опасался появления опасных для человечества суперлюдей с измененными ДНК

Хокинг предполагал, что в будущем люди смогут за деньги вносить изменения в макромолекулы, отвечающие за реализацию генетической программы, чтобы улучшать различные качества своего организма. При этом, как утверждал популяризатор науки, через какое-то время во многих странах появятся законы против генной инженерии на людях, однако многие «не смогут побороть искушение».

«Возможно, против генной инженерии на людях примут определенные законы, но некоторые не смогут побороть искушение, чтобы улучшить человеческие качества, например память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни», - написал ученый в своей последней книге, выдержки из которой приводит газета The Sunday Times.

Причем, по мнению Хокинга, появление «улучшенного» человека приведет к тому, что обычные люди «вымрут или станут малозначимыми».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Стивен Хокинг умер в марте. Великий британский физик, ставший одним из самых влиятельных ученых мира нашего времени, скончался на 77-м году жизни.