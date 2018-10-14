2018-10-14T19:56:46+03:00
В мире

В Брюсселе заявили, что ЕС и Великобритания достигли соглашения о Brexit

Между тем в Лондоне эту информацию не подтвердили
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Брюсселе заявили, что ЕС и Великобритания достигли соглашения о BrexitВ Брюсселе заявили, что ЕС и Великобритания достигли соглашения о BrexitФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 октября, появилась информация о том, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения об основных параметрах выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Как рассказал журналистам источник в дипломатических кругах Брюсселя, британским и европейским переговорщикам удалось урегулировать все основные разногласия. «Переговорщики достигли принципиального соглашения», - сказал собеседник ТАСС.

Между тем в канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй не смогли подтвердить информацию о достижении сделки о Brexit. «Я не рекомендовал бы верить этим публикациям. Я не могу назвать эти данные достоверными», - сказал представитель Лондона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях британский министр по делам Brexit Доминик Рааб выразил уверенность в том, что Лондону удастся договориться с Брюсселем уже этой осенью. При этом он назвал запланированный на 17 октября саммит ЕС «важным этапом» на пути к достижению соглашения.

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый паспорт с указанием нейтрального пола выдали в Нидерландах
Автодорога А-119 «Вологда-Медвежьегорск» полностью отремонтирована
Русская модель погибла под колесами внедорожника в США
Автоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили суд приговорил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы
В NASA сообщили о временном снятии санкций с главы «Роскосмоса»
«Не надо вводить в заблуждение»: Захарова прокомментировала слова британского посла об инциденте в Солсбери
Скворцова сообщила об улучшении состояния детей, эвакуированных из Керчи в Москву
«Я не опасный преступник»: Кокорин расплакался в зале Мосгорсуда
Алжирским женщинам запретили носить никаб на работе
Умер актер Дмитрий Солодовник из сериала «Пятницкий»
Температура в Москве побила рекорд 137-летней давности
Адвокат раскритиковал действия защиты Мамаева и Кокорина в суде
Глава Фонда кино Антон Малышев освобожден от должности
Медведев и Меркель обсудили вопросы экономического сотрудничества
С начала года в Московском зоопарке появились более 30 птенцов
Губернатор штата Нью-Джерси пообещал новые санкции против России
Путин и Мирзиеев дали старт проекту узбекской АЭС
Брюс Уиллис продал шикарное поместье за 5,5 млн долларов
В Германии мужчина напал с ножом на прохожих, два человека погибли
Редкая форма косоглазия Леонардо Да Винчи помогала ему создавать шедевры
Дрессировщик из Китая свалился в бассейн с крокодилами во время шоу
Илон Маск представил бюджетную версию электромобиля Tesla Model 3
Медведев заявил, что мировая экономика стала хуже, чем в кризисный 2008 год
В Японии изобрели не теряющую вкус жвачку
Адвокат Мамаева: "Решение суда воспринимаем стоически"
Вячеслав Добрынин попал в больницу
Ученые нашли способ продлить жизнь пожилым людям
Президент ФК «Зенит» попросил освободить Кокорина из СИЗО