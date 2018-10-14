14 Окт. 19:56 2018-10-14T19:56:46+03:00

В Брюсселе заявили, что ЕС и Великобритания достигли соглашения о Brexit Фото: REUTERS

Между тем в Лондоне эту информацию не подтвердили

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В воскресенье, 14 октября, появилась информация о том, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения об основных параметрах выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Как рассказал журналистам источник в дипломатических кругах Брюсселя, британским и европейским переговорщикам удалось урегулировать все основные разногласия. «Переговорщики достигли принципиального соглашения», - сказал собеседник ТАСС.

Между тем в канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй не смогли подтвердить информацию о достижении сделки о Brexit. «Я не рекомендовал бы верить этим публикациям. Я не могу назвать эти данные достоверными», - сказал представитель Лондона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях британский министр по делам Brexit Доминик Рааб выразил уверенность в том, что Лондону удастся договориться с Брюсселем уже этой осенью. При этом он назвал запланированный на 17 октября саммит ЕС «важным этапом» на пути к достижению соглашения.