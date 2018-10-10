2018-10-10T06:49:49+03:00
В мире

Лондон рассчитывает договориться с ЕС по условиям Brexit уже этой осенью

Британский министр по делам выхода страны из Евросоюза уверен, что достичь соглашения удастся совсем скоро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британский министр по делам Brexit Доминик РаабБританский министр по делам Brexit Доминик РаабФото: REUTERS
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Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб убежден, что Лондону удастся достичь соглашения по условиям «развода» с Брюсселем уже этой осенью.

«Я по-прежнему уверен, что мы достигнем соглашения этой осенью... Теперь очередь ЕС продемонстрировать прагматизм, который мы уже продемонстрировали», - приводит его слова Metro.

Доминик Рааб также уверен, что «важным этапом» на пути к достижению соглашения станет октябрьский саммит ЕС. При этом министр признал, что финальная стадия переговоров действительно очень сложная, но заверил, что Лондон «конструктивно работает» с Брюсселем.

Напомним, в начале июля предшественник Рааба, Дэвид Дэвис, ушел в отставку после того, как члены кабмина проголосовали за «мягкий вариант» Brexit. Вслед за ним свой пост покинул и министр иностранных дел Великобритании.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Борис Джонсон в своей авторской статье, опубликованной 9 сентября в газете The Mail on Sunday, сравнил позицию премьер-министра Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника. Он считает, что позиция Лондона в переговорах с Брюсселем превратит Соединенное Королевство в «вассальное государство».

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