Лондон рассчитывает договориться с ЕС по условиям Brexit уже этой осенью
Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб убежден, что Лондону удастся достичь соглашения по условиям «развода» с Брюсселем уже этой осенью.
«Я по-прежнему уверен, что мы достигнем соглашения этой осенью... Теперь очередь ЕС продемонстрировать прагматизм, который мы уже продемонстрировали», - приводит его слова Metro.
Доминик Рааб также уверен, что «важным этапом» на пути к достижению соглашения станет октябрьский саммит ЕС. При этом министр признал, что финальная стадия переговоров действительно очень сложная, но заверил, что Лондон «конструктивно работает» с Брюсселем.
Напомним, в начале июля предшественник Рааба, Дэвид Дэвис, ушел в отставку после того, как члены кабмина проголосовали за «мягкий вариант» Brexit. Вслед за ним свой пост покинул и министр иностранных дел Великобритании.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Борис Джонсон в своей авторской статье, опубликованной 9 сентября в газете The Mail on Sunday, сравнил позицию премьер-министра Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника. Он считает, что позиция Лондона в переговорах с Брюсселем превратит Соединенное Королевство в «вассальное государство».
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