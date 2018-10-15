2018-10-15T00:58:46+03:00
Звезды

У британского певца Рода Стюарта обнаружили опухоль

Свою болезнь легендарный рок-музыкант скрывал два года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Легендарный британский рок-музыкант Род СтюартЛегендарный британский рок-музыкант Род СтюартФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский рок-музыкант Род Стюарт целых два года скрывал от поклонников свою болезнь. Оказывается, два года назад врачи огорошили знаменитого певца шокирующей новостью: во время планового обследования в 2016 году они обнаружили у него опухоль предстательной железы, пишет The Sun со ссылкой на источник в окружении музыканта.

По словам собеседника издания, Род Стюарт очень испугался, что у него рак и никому не сказал, потому что не хотел шумихи вокруг состояния своего здоровья. Однако специалисты его успокоили, объяснив, что опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной, и хирургического вмешательства не требует, нужно просто регулярно проходить медицинское обследование.

О пугающем диагнозе Стюарт рассказал только своим близким. Но теперь 73-летнеий рок-музыкант решил раскрыть секрет, посчитав, что его огпыт может спасти кому-то жизнь. Отмечается, что он передумал хранить тайну после того, как о своей борьбе с раком простаты публично поведали актер Стивен Фрай и ведущий ВВС Билл Тернбулл.

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