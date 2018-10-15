2018-10-15T03:44:37+03:00
Политика

Премьер Баварии заявил, что ХСС исключает возможность коалиции с «Альтернативой для Германии»

По итогам выборов в Баварии Христианско-социальный союз теряет большинство в парламенте
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В это воскресенье в Баварии прошли парламентские выборыВ это воскресенье в Баварии прошли парламентские выборыФото: REUTERS
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Премьер Баварии Маркус Зедер после парламентских выборов в регионе объявил, что Христианско-социальный союз (ХСС) исключает возможность создания коалиции с правопопулистской партией «Альтернатива для Германии».

«Мы будем вести переговоры со всеми гражданскими партиями - с социал-демократами, с «зелеными». Формирование коалиции с «Альтернативой для Германии» мы исключаем», - сказал глава регионального правительства в эфире телеканала ARD.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в Баварии прошли парламентские выборы. Подсчет голосов продолжается, однако уже известно, что ХСС – ключевой партнер возглавляемого канцлером Германии Ангелой Меркель Христианско-демократического союза (ХДС) – не получил абсолютного большинства в ландтаге и не сможет самостоятельно сформировать баварское правительство. По данным на этот час, ХСС рекордно низкие 35,5%.

Маркус Зедер выразил сожаление по этому поводу, отметив, что хоть окончательные итоги выборов официально пока не были обнародованы, Христианско-социальный союз признаёт не самый лучший для себя результат. Однако, по его словам, надо «смотреть вперед», и сейчас главная задача – сформировать стабильное правительство Баварии, передает ТАСС.

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