Вопрос реструктуризации итальянского долга может развалить Евросоюз

15 Окт. 07:34 2018-10-15T07:34:01+03:00

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Новая правительственная коалиция Италии способна развалить Европейский союз через вопрос реструктуризации долга. К такому мнению пришли авторы статьи в издании Contra Magazin.

Ожидается, что главными "двигателями" этого процесса станут вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и глава министерства внутренних дел Маттео Сальвини, которые давно настаивают на независимости от ЕС. Журналисты считают, что в скором времени Рим фактически "объявит войну" Берлину, Парижу и Брюсселю, а первым шагом станет представление нового проекта бюджета.

В документе говорится о понижении налогов и универсального дохода, что на деле несколько превысит допустимые в Евросоюзе отметки дефицита бюджета в 2% ВВП. При этом министр финансов республики Джованни Триа не собирается поддерживать такой проект и, вероятнее всего, выберет более проевропейский вариант.

Однако у его противников все еще есть серьезные аргументы в свою сторону, такие, например, как превышающий два миллиарда евро госдолг, миллиард евро задолженности по системе Target2 и находящаяся в упадке банковская система.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент внешний долг Италии составляет 130% ВВП. Кроме того, уровень безработицы находится на уровне 11%.