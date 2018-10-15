При стрельбе в Техасе пострадали два трехлетних ребенка и двое взрослых

15 Окт. 07:46 2018-10-15T07:46:16+03:00

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Четыре человека были ранены в результате стрельбы у одного из магазинов города Форт-Уэрт штата Техас в это воскресенье, 14 октября. Среди пострадавших двое трехлетних детей. Такие данные предоставили в местной полиции.

Известно, что один ребенок получил серьезное ранение в ногу, а другой - в руку. Также пострадали два человека в возрасте 19 и 20 лет. Один из них был серьезно ранен, другой же получил менее значительную травму. Все пострадавшие уже доставлены в больницу.

По данным правоохранителей, стрельбу устроил некий чернокожий мужчина на сером Nissan Altima. Он открыл огонь прямо из салона автомобиля, после чего скрылся. На место происшествия были направлены более десяти полицейских подразделений. Поиски злоумышленника продолжаются. Его мотивы до сих пор неизвестны, передает Fort Worth Star-Telegram.

Сайт kp.ru писал, что в то же воскресенье в Техасе произошел еще один инцидент со стрельбой. Перепалка между членами семьи на вечеринке по случаю дня рождения ребенка переросла в настоящий конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал пистолет. Пострадали четыре человека.