Около 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Калифорнии

15 Окт. 08:02 2018-10-15T08:02:58+03:00

На данный момент в тяжелом состоянии находятся лишь двое мужчин и три женщины

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Не менее 40 человек пострадали в результате аварии с автобусом в долине Сан-Фернандо на юге американского штата Калифорния. ДТП произошло в воскресенье по местному времени и в ночь понедельника по московскому.

Автобус ехал по скоростной автостраде 405, но в какой-то момент столкнулся с несколькими автомобилями. В результате передняя часть транспортного средства была сильно повреждена. Пассажиры выбирались через аварийные окна. Также в аварии был сильно помят один из автомобилей.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, госпитализация потребовалась 25 пострадавшим. Пятеро из них - три женщины и двое мужчин в возрасте от 30 до 88 лет - находятся в тяжелом состоянии.

Что именно стало причиной аварии пока неизвестно. Движение части автострады до сих перекрыто. На шоссе образовалась многокилометровая пробка, передает телеканал Fox News.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье еще одно ЧП произошло в штате Техас. Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим, в результате пострадали четыре человека, в том числе два трехлетних ребенка.