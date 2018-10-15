2018-10-15T13:10:45+03:00
Общество

Яровая предложила лишать свободы за продажу фальшивых лекарств в интернете

Политик отметила, ранее правоохранительные органы выявили около 700 сайтов, на которых продавались фальшивые лекарства
Сакина НУРИЕВА
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Депутаты по главе с вице-спикером Ириной Яровой предложили на рассмотрение Госдумы новый законопроект. Он предполагает лишение свободы до 12 лет за онлайн-продажу фальшивых лекарств. Об этом сообщила пресс-служба вице-спикера.

"Для повышения уровня защищенности граждан России от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок через интернет законопроектом предлагается установить ответственность за такую противоправную деятельность вплоть до 12 лет лишения свободы", - подчеркнула Яровая.

По словам парламентария, производство недоброкачественных лекарств - это организованная преступная деятельность, которая причиняет вред не только экономике, но и представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Ярова отметила, что за продажу фальсифицированных и контрафактных лекарств, медицинских изделий и БАДов необходимо ввести должное наказание.

Вице-спикер отметила, что существует два вида фальсификата: пустышка (препарат без лечебных компонентов) и фальсификат с опасными веществами. По словам Яровой, продажа и того, и другого препарата могут быть опасны для граждан, а их расспространение через интернет еще и способствует тому, что злоумышленники получают финансовую выгоду.

Яровая сообщила, что ранее российские правоохранительные органы выявили около 700 сайтов, на которых продавались рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства.

Вице-спикер также добавила, что законопроектом выполняются требования Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенция "Медикрим"). Она отметила, что инициатива поддержана правительством РФ и фракцией "Единая Россия".

Ранее kp.ru писал, что Госдума разрешит блокировать опасные интернет-сообщества за один день.

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