Песков о "причастности РФ" к отравлениям в Солсбери: "Россия не может иметь ничего общего с этими обвинениями"
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что наша страна не имела и не может иметь никакого отношения к инцидентам с отравления в Солсбери и Эймсбери. Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавние обвинения американского лидера Дональда Трампа.
Напомним, что хозяин Белого дома не стал исключать вероятность причастности РФ и ее лидера к заказным покушениям и инцидентам с использованием химического оружия. Никаких доказательств этого представлено опять-таки не было - политик просто ответил на вопрос журналиста.
"Другого ответа, понятно, быть не могло. Это ответ президента США", - заявил Песков.
Он подчеркнул, что никаких прямых обвинений Трамп так и не озвучил, а доказательств, подкрепляющих его слова, вовсе "не может существовать".
"Вы знаете, что мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет, и потенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями", - подытожил представитель Кремля.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что по данным британского издания The Guardian, даже сам отравленный Сергей Скрипаль не верит в причастность нашей страны к покушению на него.
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