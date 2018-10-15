2018-10-15T13:44:24+03:00
Политика

Песков о "причастности РФ" к отравлениям в Солсбери: "Россия не может иметь ничего общего с этими обвинениями"

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что глава РФ якобы имеет отношение к случившемуся в Британии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что наша страна не имела и не может иметь никакого отношения к инцидентам с отравления в Солсбери и Эймсбери. Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавние обвинения американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, что хозяин Белого дома не стал исключать вероятность причастности РФ и ее лидера к заказным покушениям и инцидентам с использованием химического оружия. Никаких доказательств этого представлено опять-таки не было - политик просто ответил на вопрос журналиста.

"Другого ответа, понятно, быть не могло. Это ответ президента США", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что никаких прямых обвинений Трамп так и не озвучил, а доказательств, подкрепляющих его слова, вовсе "не может существовать".

"Вы знаете, что мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет, и потенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями", - подытожил представитель Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по данным британского издания The Guardian, даже сам отравленный Сергей Скрипаль не верит в причастность нашей страны к покушению на него.

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