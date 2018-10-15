Песков: общение Путина и Трампа в Хельсинки проходило в рамках приличий

15 Окт. 14:02 2018-10-15T14:02:23+03:00

Переговоры лидеров США и России можно было бы назвать "жесткими", но лишь в плане откровенности обсуждений

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Июльская встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа действительно может считаться жесткой, но лишь с точки зрения откровенности и прямоты поднимаемых вопросов. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на переговорах в рамках финляндского саммита все вопросы ставились довольно открыто, и главы государств прямо высказывали друг другу свои мнения о раздражителях двусторонних отношений.

"Проблемы своими именами, в этом плане встреча была жесткой/ Если говорить о манере разговора - выходил ли он за рамки дипломатических приличий - нет, не выходил, все было в рамках", - заверил пресс-секретарь президента России.

Таким образом он прокомментировал слова Трампа о том, что переговоры в Хельсинки прошли в условиях "большой жесткости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Песков прокомментировал также другое высказывание американского лидера, касающееся отравлений в Солсбери и Эймсбери.