Песков: общение Путина и Трампа в Хельсинки проходило в рамках приличий
Июльская встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа действительно может считаться жесткой, но лишь с точки зрения откровенности и прямоты поднимаемых вопросов. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что на переговорах в рамках финляндского саммита все вопросы ставились довольно открыто, и главы государств прямо высказывали друг другу свои мнения о раздражителях двусторонних отношений.
"Проблемы своими именами, в этом плане встреча была жесткой/ Если говорить о манере разговора - выходил ли он за рамки дипломатических приличий - нет, не выходил, все было в рамках", - заверил пресс-секретарь президента России.
Таким образом он прокомментировал слова Трампа о том, что переговоры в Хельсинки прошли в условиях "большой жесткости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Песков прокомментировал также другое высказывание американского лидера, касающееся отравлений в Солсбери и Эймсбери.