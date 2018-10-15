Израиль обстрелял пост ХАМАС в ответ на взрыв на границе сектора Газа
В Израиле рассказали о взрыве, прогремевшем в понедельник, 15 октября, на границе сектора Газа. По данным военных еврейского государства, взрывное устройство установили двое активистов палестинского движения ХАМАС.
«Двое злоумышленников установили взрывное устройство рядом с (пограничным) забором безопасности в южной части сектора Газа. Оно сработало на территории Газы и повредило забор безопасности», - говорится в сообщении израильской армии.
Также там отмечается, что авиация еврейского государства уже ответила на взрыв: самолеты ВВС Израиля обстреляли пост ХАМАС, расположенный в южной части анклава.
Напомним, столкновения и беспорядки на границе Израиля и сектора Газа происходят регулярно. А на днях вооруженные силы еврейского государства по ошибке выпустили одну из своих противоракет в том районе. Как сообщал сайт kp.ru, причиной стало ложное срабатывание сирен воздушной тревоги.
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