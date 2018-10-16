Меркель: Выборы в Баварии показали, что немцы уже не доверяют политикам

16 Окт. 06:36 2018-10-16T06:48:38+03:00

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Немцы перестали доверять политикам. К такому выводу пришла канцлер Германии Ангела Меркель после выборов в региональный парламент Баварии, где Христианско-социальный союз (ХСС) – ключевой партнер возглавляемого ею Христианско-демократического союза (ХДС) – показал рекордно низкий результат.

«Выборы в Баварии показали мне, что даже при лучших экономических показателях и практически полной занятости почти во всех частях Баварии людям этого не хватает, если нет того, что важно, а это доверие, доверие к политическим игрокам», - сказала Меркель, выступая на конференции Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA) в Берлине.

Она уточнила, что это касается и партий блока ХДС/ХСС, «от которых ожидают, что они будут действовать сообща».

«Мои выводы: я как канцлер этой коалиции еще больше должна беспокоиться о том, чтобы было это доверие, чтобы результат нашей работы был более осязаемым», - добавила Меркель, пообещав приложить для этого «все силы».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ХСС на парламентских выборах в Баварии победил, но не получил абсолютного большинства в ландтаге и не сможет самостоятельно сформировать баварское правительство.

По последним данным, он набрал 37,2% голосов, передает ТАСС.