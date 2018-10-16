Американцы с третьим полом не получат российскую визу

16 Окт. 08:41 2018-10-16T08:42:04+03:00

Американцам с полом "Х" придется выбирать другие варианты половой принадлежности для въезда в Россию Фото: Олег ЗОЛОТО

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Третий пол совсем недавно был разрешен в Нью-Йорке. Жители могут выбирать не только привычные «мужской» или «женский», но неопределенный. Это сделано для тех, кто не может причислить себя к двум основным. Распоряжение подписал мэр города Билл де Блазио.

Изменение можно будет внести в свидетельство о рождении с января 2019 года. Но есть одна трудность: Россия не признает третий пол и в случае визита данных граждан в нашу страну им придется выбирать из традиционных вариантов.

В дипломатических кругах объясняют, что «Х-американцы» при заполнении анкеты на визу должны выбрать свою половую принадлежность исходя из предложенных в российской анкете вариантов.

- Консульским сотрудникам нужно руководствоваться только законодательством своей страны. Никаких исключений здесь быть не может. У американцев, которые планируют обратиться за визой проблем не возникнет, — рассказа газете «Известия» дипломатический источник.

Американские туристы сохраняют большой интерес к России. Он возник после ЧМ-2018, когда армия болельщиков из США стала самой многочисленной.