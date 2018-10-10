2018-10-10T13:59:56+03:00
В мире

Мэр Нью-Йорка подписал закон о введении третьего пола в документах

Он будет называться просто пол «Х»
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Мэр Нью-Йорка Билл де БлазиоМэр Нью-Йорка Билл де БлазиоФото: REUTERS
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Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о введении нового пола в документах

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил на своей странице в Twitter о новом законопроекте. Сообщается, что в свидетельствах о рождении появится третий пол «X».

«Этот новый законопроект позволит всем жителям Нью-Йорка — особенно нашим трансгендерным и небинарным жителям — иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность», — сообщил Де Блазио.

Также мэр уточнил, что пол «Х» невозможно будет выбрать при рождении ребёнка, он будет говорить о гендерной идентичности, не являющейся женской или мужской.

Ранее kp.ru писал о том, президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии страны.

С 1 января 2018 года федеральный аппеляционный суд Вирджинии и Вашингтона принял решение принимать в ряды Вооруженных сил США трансгендеров.

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