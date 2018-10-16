Созданный в СССР Су-27 победил американский F-15 во время учений на Украине
Созданный в Советской Союзе истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины доминировал над американским F-15C Eagle во время воздушного боя, проведенного в рамках учений "Чистое небо – 2018"(Clear Sky). Об этом сообщило Военное телевидение незалежной.
Речь идет об устранении условного противника на дистанции от 1 до 1,5 километра. В данных маневрах участвовали семь единиц многоцелевых Су-27М1/УБМ и шесть истребителей F-15C Eagle Национальной Гвардии США. Все самолеты объединялись в группы по 4-5 машин с обеих сторон. За счет большей маневренности и механизации, советские истребители показали себя значительно лучше, говорится в ролике, опубликованном на Youtube-канале военного телевидения.
Напомним, что с 8 по 19 октября на территории Украины проходят международные учения, в которых принимают участие страны-члены НАТО, в том числе Дания, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Польша, Румыния и США. Маневры осуществляются на территории мельницкой и Винницкой областей.
Сайт kp.ru писал о том, что в Крыму заранее попросили украинский флот вести себя культурно и не устраивать провокаций во время учений.
Назван победитель боя Су-27 и F-15 на Украине.