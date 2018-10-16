2018-10-16T09:37:11+03:00
Политика

Созданный в СССР Су-27 победил американский F-15 во время учений на Украине

Советский истребитель оказался гораздо более маневренным в воздушном бою [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments51
Истребители Су-27 проявили себя в бою лучше, чем американские F-15C EagleИстребители Су-27 проявили себя в бою лучше, чем американские F-15C EagleФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Созданный в Советской Союзе истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины доминировал над американским F-15C Eagle во время воздушного боя, проведенного в рамках учений "Чистое небо – 2018"(Clear Sky). Об этом сообщило Военное телевидение незалежной.

Речь идет об устранении условного противника на дистанции от 1 до 1,5 километра. В данных маневрах участвовали семь единиц многоцелевых Су-27М1/УБМ и шесть истребителей F-15C Eagle Национальной Гвардии США. Все самолеты объединялись в группы по 4-5 машин с обеих сторон. За счет большей маневренности и механизации, советские истребители показали себя значительно лучше, говорится в ролике, опубликованном на Youtube-канале военного телевидения.

Напомним, что с 8 по 19 октября на территории Украины проходят международные учения, в которых принимают участие страны-члены НАТО, в том числе Дания, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Польша, Румыния и США. Маневры осуществляются на территории мельницкой и Винницкой областей.

Сайт kp.ru писал о том, что в Крыму заранее попросили украинский флот вести себя культурно и не устраивать провокаций во время учений.

Назван победитель боя Су-27 и F-15 на Украине.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При обвале шахты в Китае погибли два горняка, судьба еще 17 человек неизвестна
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров: Вводить режим ЧС во Владикавказе после пожара на заводе нет необходимости
Московское "Динамо" сенсационно победило дома питерский "Зенит" 1:0
При сходе поезда с рельсов на Тайване погибли не менее 18 человек
МИД Германии раскритиковал заявление США о возможном выходе из Договора о РСМД
Неизвестные в масках и с кувалдами атаковали посольство Канады в Афинах
Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России
Число пострадавших при стрельбе и взрыве в Керчи возросло до 73 человек
Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы
"Нож у горла НАТО": Австралийский журналист заявил о "милитаризации" Калининграда
Две общественные организации из США выразили желание посетить Крым
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура
МИД РФ допустил «военно-технический» ответ на выход США из международных соглашений
Британские чиновники рассматривают план проведения второго референдума по Brexit
Посольство РФ подтвердило гибель двух российских туристов на Кипре
Глава Минобороны Великобритании: Лондон поддержит выход США из Договора о РСМД
Умер режиссер Дэнни Лейнер
Дисквалифицированный Акинфеев отправился в Рим на матч с «Ромой»
Израиль открыл КПП на границе с сектором Газа
США задумались о пересмотре договора СНВ-III
«Мешает планам Вашингтона на тотальное доминирование»: Рябков прокомментировал возможный выход США из Договора о РСМД
«Закладывает мину под весь процесс разоружения»: Слуцкий прокомментировал решение Трампа о выходе США из Договора о РСМД