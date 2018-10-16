Созданный в СССР Су-27 победил американский F-15 во время учений на Украине

16 Окт. 08:57 2018-10-16T09:37:11+03:00

Истребители Су-27 проявили себя в бою лучше, чем американские F-15C Eagle Фото: кадр с видео

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Созданный в Советской Союзе истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины доминировал над американским F-15C Eagle во время воздушного боя, проведенного в рамках учений "Чистое небо – 2018"(Clear Sky). Об этом сообщило Военное телевидение незалежной.

Речь идет об устранении условного противника на дистанции от 1 до 1,5 километра. В данных маневрах участвовали семь единиц многоцелевых Су-27М1/УБМ и шесть истребителей F-15C Eagle Национальной Гвардии США. Все самолеты объединялись в группы по 4-5 машин с обеих сторон. За счет большей маневренности и механизации, советские истребители показали себя значительно лучше, говорится в ролике, опубликованном на Youtube-канале военного телевидения.

Напомним, что с 8 по 19 октября на территории Украины проходят международные учения, в которых принимают участие страны-члены НАТО, в том числе Дания, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Польша, Румыния и США. Маневры осуществляются на территории мельницкой и Винницкой областей.

Сайт kp.ru писал о том, что в Крыму заранее попросили украинский флот вести себя культурно и не устраивать провокаций во время учений.