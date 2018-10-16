Выходные в Нью-Йорке прошли без убийств и перестрелок впервые за 25 лет

16 Окт. 12:37 2018-10-16T12:38:11+03:00

Последний раз такое "затишье" наблюдалось лишь в 1993 году

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Новый рекорд был зафиксирован в Нью-Йорке в минувшие выходные. Этот уикенд с 12 по 14 октября стал первым за последнюю четверть века, который обошелся без каких-либо перестрелок и убийств. Об этом сообщили в Департаменте полиции города.

"Пятница, суббота и воскресенье прошли без каких-либо перестрелок и убийств. Это случилось впервые за последние десятилетия. Не только Департамент полиции Нью-Йорка, но и все жители города могут гордиться этим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице правоохранителей в Twitter.

Уточняется, что последний раз такое "затишье" было зарегистрировано еще в далеком 1993 году. Между тем, это не является показателем того, что уровень преступности в крупнейшем американском городе наконец-то пошел на спад. Данный случай можно считать скорее исключением.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад в Нью-Йорке был зафиксирован похожий рекорд. Так, в феврале 2015 года были зафиксированы целых 12 дней без убийств.