2018-10-16T12:38:11+03:00
В мире

Выходные в Нью-Йорке прошли без убийств и перестрелок впервые за 25 лет

Последний раз такое "затишье" наблюдалось лишь в 1993 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Нью-Йорк является крупнейшим городом СШАНью-Йорк является крупнейшим городом СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новый рекорд был зафиксирован в Нью-Йорке в минувшие выходные. Этот уикенд с 12 по 14 октября стал первым за последнюю четверть века, который обошелся без каких-либо перестрелок и убийств. Об этом сообщили в Департаменте полиции города.

"Пятница, суббота и воскресенье прошли без каких-либо перестрелок и убийств. Это случилось впервые за последние десятилетия. Не только Департамент полиции Нью-Йорка, но и все жители города могут гордиться этим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице правоохранителей в Twitter.

Уточняется, что последний раз такое "затишье" было зарегистрировано еще в далеком 1993 году. Между тем, это не является показателем того, что уровень преступности в крупнейшем американском городе наконец-то пошел на спад. Данный случай можно считать скорее исключением.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад в Нью-Йорке был зафиксирован похожий рекорд. Так, в феврале 2015 года были зафиксированы целых 12 дней без убийств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белоруссия надеется подписать соглашение о партнерстве с ЕС до конца года
На Украине появились билборды с призывом остановить "венгерских сепаратистов"
Неизвестный устроил стрельбу во Флориде: пострадали четыре человека
Эксперт оценил возвращение "мощнейшего" украинского корабля в Азовское море
Парламент Египта продлил режим чрезвычайного положения
Поклонская объяснила, почему сыграла свою свадьбу тайно
Украинский националист назвал условие успешной атаки на Донбасс и Крым
Директор Аниты Цой назвал причину госпитализации певицы
В МИД Саудовской Аравии не знают, где находится тело убитого журналиста
Страны ЕС потребовали от Эр-Рияда тщательного расследования убийства журналиста
МИД Сирии приравнял действия международной коалиции в Ракке к геноциду
Эрдоган выступит с заявлением по делу саудовского журналиста 23 октября
В Москве и по области из-за тумана объявлен "желтый" уровень опасности
Премьер Словакии выступил с критикой антироссийских санкций
В ночном клубе в Южной Каролине обрушился пол: пострадали 30 человек
Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Москву
В ДНР сбили украинский беспилотник, используемый для корректировки огня
Трамп пообещал раскрыть содержание "любовных писем" от Ким Чен Ына
Двух пострадавших при взрыве в Керчи доставили вертолетом в Москву
"Не от большого ума": Горбачев прокомментировал выход США из договора о РСМД
При обвале шахты в Китае погибли два горняка, судьба еще 17 человек неизвестна
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров: Вводить режим ЧС во Владикавказе после пожара на заводе нет необходимости