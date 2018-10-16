2018-10-16T15:16:01+03:00
Происшествия

Поезд сошел с рельсов в Марокко: пострадали около 100 человек

Также известно о не менее 10 погибших в результате инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате ЧП пострадали около 100 человекВ результате ЧП пострадали около 100 человекФото: REUTERS
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Марокко. Инцидент произошел в этот вторник, 16 октября, возле города Рабат на юго-западе страны.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 100 человек, еще не менее десяти погибли.

Причины инцидента пока неизвестны. Между тем, Sky News Arabia подчеркивает, что аварии на железнодорожном транспорте являются редким явлением для Марокко.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце августа этого года еще один пассажирский состав сошел с рельсов во французском Марселе. В момент инцидента в высокоскоростном поезде находились порядка 350 человек. Никто из них не пострадал. Обойтись без жертв удалось благодаря тому, что состав двигался на довольно низкой скорости, и вагоны не перевернулись. Однако на восстановление движения транспорта понадобилось время.

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