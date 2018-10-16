РПЦ приостановит служение у Гроба Господня, если Иерусалим поддержит Константинополь

16 Окт. 15:48 2018-10-16T15:48:42+03:00

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Русская православная церковь приостановит участие в службах в Храме гроба Господня в случае, если патриархат Иерусалима примет сторону Константинопольского патриархата и допустит в святыню "филаретовцев".

Пока греко-православный Иерусалимский патриархат, которому принадлежит большое количество объектов поклонения на Святой земли, в том числе придел в Храме гроба Господня, не выразил мнения относительно решения Синода РПЦ о разрыве общения с Константинопольским патриархатом из-за предоставления им автокефалии неканонической церкви на Украине.

Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон сообщил, что РПЦ придется приостановить сообщение и с Иерусалимским патриархатом в случае, если они позволят "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле.

"Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников", — заявил игумен в интервью РИА Новости.

Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме сообщил, что данная ситуация не помешает прихожанам в дальнейшем присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня. Представитель РПЦ отметил, что трудности возникнут с причастием и совместным служением.

Напомним, ранее на заседании Священного Синода РПЦ приняло решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Ранее же Украине предоставили автокефалию, сняли анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.