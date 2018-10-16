2018-10-16T15:48:42+03:00
В мире

РПЦ приостановит служение у Гроба Господня, если Иерусалим поддержит Константинополь

Пока греко-православный Иерусалимский патриархат не выразил мнения относительно решения Синода
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments25
Храм Гроба Господня в Иерусалиме.Храм Гроба Господня в Иерусалиме.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Русская православная церковь приостановит участие в службах в Храме гроба Господня в случае, если патриархат Иерусалима примет сторону Константинопольского патриархата и допустит в святыню "филаретовцев".

Пока греко-православный Иерусалимский патриархат, которому принадлежит большое количество объектов поклонения на Святой земли, в том числе придел в Храме гроба Господня, не выразил мнения относительно решения Синода РПЦ о разрыве общения с Константинопольским патриархатом из-за предоставления им автокефалии неканонической церкви на Украине.

Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон сообщил, что РПЦ придется приостановить сообщение и с Иерусалимским патриархатом в случае, если они позволят "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле.

"Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников", — заявил игумен в интервью РИА Новости.

Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме сообщил, что данная ситуация не помешает прихожанам в дальнейшем присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня. Представитель РПЦ отметил, что трудности возникнут с причастием и совместным служением.

Напомним, ранее на заседании Священного Синода РПЦ приняло решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Ранее же Украине предоставили автокефалию, сняли анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве умер мужчина, забравшийся в цистерну с кипящим битумом
Учения НАТО обойдутся Германии в 90 млн евро
Холдинг Усманова передал бразды правления Mail.Group менеджменту
Бруклинские ведьмы «навели порчу» на Трампа, Кавано и Макконнелла
Россия намерена поддержать политическое урегулирование в ЦАР
Два украинских истребителя пролетели на экстремально низкой высоте
Axios: Трамп продолжит оказывать торговое давление на Китай
К 2020 году в России построят 210 комплексов по переработке мусора
Администрация Трампа намерена узаконить существование только двух полов
Россияне определили самых авторитетных журналистов
Израильские власти арестовали губернатора Восточного Иерусалима
Названа причина смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле
Погода в Москве 22 октября: Переменная облачность, без осадков