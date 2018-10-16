США признали, что готовятся к войне с Россией на Украине

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-16T15:34:52+03:00

Но пока американские самолеты уступили в учебном бою даже ... украинским

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Именно в эти дни (с 8 по 19 октября) на Украине идут военные авиаучения Clear Sky-2018. В них участвуют США, Польша, Румыния, а также ВВС самой Украины.

НАТО прислало на учения истребители 4-го поколения F-15C/D Eagle и F-16 Fighting Falcon.

Любопытно: если раньше о целях подобных маневров американцы вешали нам «лапшу на уши», мутно говоря о подготовке к отражению атак какого-то аморфного противника (Россия открыто не называлась), то сейчас уже не блефуют. Генерал-майор авиации Нацгвардии США Клей Гаррисон заявил открытым тестом:

«В ходе учений мы готовимся к противодействию равным по силе противникам - России и Китаю. На вооружении России находятся такие же истребители, что и у Украины». Интересная деталь: зазнаистые американские летчики обычно говорят, что не знают себе равных в небе, а тут - такой комплимент: «равные по силе». С чего бы?

На «воздушную дрессировку» американцы вызвали украинских летчиков по нескольким причинам. Во-первых, им явно надо проверить поведение боевых самолетов Украины (а, значит, и России) в разных ситуациях, снять информацию на свои датчики. Во-вторых, потренироваться на «спарринг-партнерах» в имитации атак. А в-третьих, понять психологические особенности боевой работы летчиков-славян. Ведь украинские пилоты, как и российские, «выросли» из одной советской авиашколы, тактика применения боевых машин мало в чем изменилась.

Что ж, хвастливые американцы и предложили украинцам устроить групповой воздушный бой. В нем приняли участие 7 украинских Су-27 и 6 американских F-15. Это поднебесное шоу детально сняло «Военное телевидение Украины». И вот уже по Незалежной понеслось:

«Истребители Су-27 украинской армии в воздушном бою на дистанции от 1 до 1,5 километра показали себя лучше американских F-15 за счет большей маневренности и механизации».

Американские пилоты проходят мимо Су-27 украинских ВВС на авиабазе в Хмельницкой области.Фото: REUTERS

Но если это действительно так, то хваленые американские асы попросту оказались опозоренными? Ведь средний годовой налет пилота того же F-15 около 200 часов, а украинcкий летчик на Су-27 не набирает и 50 часов.

Если даже при таком соотношении летной практики пилоты стареньких, еще советских, Су-27 легко «утирают нос» американским F-15С, то как тут не скажешь, что все шапкозакидательские сказки Пентагона надо делить на 10.

А ведь на вооружении у России не только «советские» самолеты. Боевые возможности ВКС РФ и ВВС Украины, мягко говоря, несопоставимы. И если уж американцы проиграли в учебном бою украинцам...