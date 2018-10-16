США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков
Во вторник, 16 октября, США расширили санкции против Ирана. Как заявили в Минфине Соединенных Штатов, в черный список попали еще 20 иранских компаний и банков, которые, по мнению Вашингтона, предоставляют финансовую помощь ополчению «Басидж», подчиняющемуся Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
В частности, под новые американские ограничения попали несколько инвестиционных компаний, одно сталелитейное предприятие, а также компании, связанные с добычей цинка. Все эти организации зарегистрированы в Иране, сообщается на сайте Минфина США.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном.
СПРАВКА «КП»
Корпус стражей исламской революции (КСИР) - элитное иранское военно-политическое формирование. Официально является частью вооруженных сил Ирана.