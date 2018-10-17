Израильские военные сообщили о запущенной из сектора Газа ракете

17 Окт. 05:47 2018-10-17T06:06:41+03:00

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Израильские военные сообщили, что в ночь со вторника на среду, 17 октября, из сектора Газа была запущена как минимум одна ракета.

«Зафиксирован один запуск из сектора Газа по израильской территории», - говорится в сообщении армии Израиля.

Уточняется, что сирена воздушной тревоги сработала в Беер-Шеве — одном из крупнейших городов на юге страны, в котором проживают более 200 тысяч человек. Разбуженные сигналом горожане должны были в течение минуты укрыться в бомбоубежищах или других помещениях, где они могут чувствовать себя в безопасности.

О возможных пострадавших или разрушенях пока ничего не известно. Однако, по данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», поступило сообщение о том, что реактивный снаряд упал в одном из жилых районов города. Сейчас израильские военные и сотрудники полиции проверяют эту информацию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях из-за ложного срабатывания сирен воздушной тревоги на границе Израиля и сектора Газа вооруженные силы еврейского государства по ошибке выпустили одну из своих противоракет.