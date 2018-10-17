Западные СМИ пишут, что Европа перестает видеть в России "врага"

17 Окт. 11:06 2018-10-17T11:06:25+03:00

Вашингтон всегда считал Москву главной угрозой своей безопасности и расширял НАТО на восток Фото: Алиса ТИТКО

Мировые лидеры все чаще рассматривают нашу страну в качестве соседа, с которым можно и нужно сотрудничать

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На Западе стали все чаще задумываться о необходимости налаживания добрососедских отношений с Россией. К такому выводу пришел обозреватель испанской газеты El Pais Карлос Ярнос.

По его мнению, переломным моментом в данном вопросе стал инцидент со случайным запуском ракеты в небе над Эстонией недалеко от границы с Россией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon по ошибке выпустил боевой снаряд класса "воздух-воздух". К счастью, никто не пострадал, а сама ракета упала в безлюдном месте.

Однако на Западе осознали, что данный инцидент мог привести к серьезному конфликту с Россией и даже катастрофическим последствиям. Более того, был поднят вопрос разумности допуска сотни самолетов НАТО к восточным границам, ведь это лишь усиливает напряженность в регионе.

Журналист подчеркнул, что причиной эскалации ситуации почти всегда являлись Соединенные Штаты и страны Прибалтики, которые до сих пор видят в Москве противника и заявляют от некой "агрессии" с ее стороны. Такое же отношение было привито другим европейским государствам, однако сейчас все начинает меняться.

"Европа задается вопросом: "А не настало время, чтобы начать сотрудничать с Москвой и прекратить относиться к соседу как к врагу", - говорится в статье.

Тут же автор материала отмечает, что многие западные страны уже пошли на сближение с Россией, и первым такой шаг, по мнению Ярноса, сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он публично призвал пересмотреть последствия холодной войны и вернуть равновесие в Европу.