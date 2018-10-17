Умер Александр Машатков: актеру из сериала "Склифосовский" было 58 лет

17 Окт. 11:26 2018-10-17T11:26:58+03:00

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В минувшее воскресенье, 14 октября, умер Александр Машатков - актер, известный по роли в сериале "Склифосовский". На момент смерти мужчине было 58 лет.

Причиной кончины стал оторвавшийся тромб. По данным ФАН, врачи просто не успели помочь артисту.

Александр Машатков родился 9 декабря 1959 года в городе Кинешма Ивановской области. В юности он окончил Саратовский машиностроительный техникум, после чего попал в Кинешемский драматический театр, где работал машинистом. Уже в более зрелом возрасте мужчина прошел обучение в ГИТИСе, а последние 17 лет служил в Кимрском театре драмы в Тверской области, где и проживал.

Среди наиболее известных его фильмов "Тупой жирный заяц", "Роман с кокаином", "Супруга" и "Криминальное видео".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее скончался также актер из "Глухаря" Михаил Фатеев.