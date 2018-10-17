Причиной взрыва в Керчи стало срабатывание неизвестного устройства
В одном из политехнических колледжей Керчи сработало неизвестное взрывное устройство. Такое заявление сделали в пресс-службе Национального антитеррористического комитета России.
Напомним, сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел в полдень 17 октября. По предварительным данным, жертвами происшествия стали по меньшей мере 10 человек, еще около 50 пострадали.
Ранее озвучивалась версия, согласно которой, причиной инцидента мог быть взрыв газового баллона. Очевидцы же сообщают, что было несколько хлопков - в холле и в столовой. Также поступает информация о неких вооруженных людях в здании колледжа и звуках стрельбы.
На месте ЧП работают сотрудники полиции, пять бригад скорой помощи и три бригады пожарно-спасательной службы. Также к зданию колледжа вылетел вертолет, и направился сам глава Крыма Сергей Аксенов.
Взрыв в колледже в Керчи: 10 человек погибли, 50 пострадали.Первое видео с места взрыва в колледже в Керчи
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