Пострадавшим при взрыве в Керчи выплатят 1 млн рублей компенсаций

17 Окт. 14:40 2018-10-17T16:38:19+03:00

По предварительным данным, пострадали 50 человек.

Компенсации будут выполнены в рамках закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

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Родным погибших и пострадавшим в результате теракта в колледже Керчи выплатят 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования (ФСС).

«В рамках ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплаты родным погибших и пострадавших, находившихся в трудовых отношениях, составят 1 миллион рублей», — сообщили представители учреждения.

Ранее kp.ru писал, что на место взрыва в Керчи направлены ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС, медики. Также к зданию колледжа вылетел медицинский вертолет.

Узнав о происшествии, губернатор Кубани предложил отправить для помощи в Керчь санавиацию из Краснодара.

Напомним, В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в 11:25 по местному времени прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 10 человек и 50 пострадали.