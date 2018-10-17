Пострадавшим при взрыве в Керчи выплатят 1 млн рублей компенсаций
Родным погибших и пострадавшим в результате теракта в колледже Керчи выплатят 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования (ФСС).
«В рамках ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплаты родным погибших и пострадавших, находившихся в трудовых отношениях, составят 1 миллион рублей», — сообщили представители учреждения.
Ранее kp.ru писал, что на место взрыва в Керчи направлены ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС, медики. Также к зданию колледжа вылетел медицинский вертолет.
Узнав о происшествии, губернатор Кубани предложил отправить для помощи в Керчь санавиацию из Краснодара.
Напомним, В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в 11:25 по местному времени прогремел взрыв.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли 10 человек и 50 пострадали.
Взрыв в колледже в Керчи: 10 человек погибли, 50 пострадали.Первое видео с места взрыва в колледже в Керчи
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