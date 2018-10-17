Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в колледже в Керчи
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в колледже в Керчи.
«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Он также поручил соответствующим ведомствам принять необходимы меры по оказанию помощи раненым.
«При необходимости обеспечить их срочную транспортировку в ведущие лечебные учреждения России в Москве и других городах», — говорится в сообщении.
ФСБ и другие ведомства должны оперативно выяснить причины случившегося — соответствующее поручение сделала глава государства.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, взрыв в политехническом колледже в Керчи прогремел в среду, 17 октября. По предварительным данным, в результате происшествия десять человек погибли, ещё 50 получили ранения. На месте работают пять специализированных бригад скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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