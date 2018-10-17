2018-10-17T14:52:19+03:00
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в колледже в Керчи

По предварительным данным, в результате взрыва в колледже в Керчи 10 человек погибли и 50 человек пострадали
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в колледже в Керчи.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Он также поручил соответствующим ведомствам принять необходимы меры по оказанию помощи раненым.

«При необходимости обеспечить их срочную транспортировку в ведущие лечебные учреждения России в Москве и других городах», — говорится в сообщении.

ФСБ и другие ведомства должны оперативно выяснить причины случившегося — соответствующее поручение сделала глава государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, взрыв в политехническом колледже в Керчи прогремел в среду, 17 октября. По предварительным данным, в результате происшествия десять человек погибли, ещё 50 получили ранения. На месте работают пять специализированных бригад скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

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