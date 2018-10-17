Опубликовано фото подозреваемого в теракте в Керчи

17 Окт. 15:12 2018-10-17T15:12:46+03:00

В распоряжении "Комсомольской правды" оказалось фото подозреваемого в теракте в Керчи

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В распоряжении "Комсомольской правды" оказалось фото подозреваемого в теракте в Керчи. На снимке запечатлен молодой человек, вероятно, подросток, с оружием в руках.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, неизвестный устроил стрельбу в здании политехнического колледжа в Керчи, а после осуществил взрыв в столовой. По последним данным, жертвами теракта стали 13 человек, еще около 50 получили ранения. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

На месте инцидента до сих пор работают полицейские, следователи, взрывотехники и медики. Также к зданию образовательного учреждения прибыл глава Крыма Сергей Аксенов, который координирует действия экстренных служб. Президент России Владимир Путин также уже уведомлен о ситуации.

С завтрашнего дня в республике будет объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.