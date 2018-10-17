2018-10-17T16:16:05+03:00
Происшествия

Взрыв в Керчи: москвичи несут цветы к мемориалу Города-героя у стен Кремля

На данный момент известно о 18 жертвах взрыва в Керчи, который произошел в эту среду, 17 октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Москвичи несут цветы к мемориалу Города-героя КерчиМосквичи несут цветы к мемориалу Города-героя КерчиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

После взрыва в Керчи жители и гости российской столицы начали нести цветы и свечи к мемориалу Города-героя в Александровскому саду.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в эту среду, 17 октября, в восточном Крыму произошла настоящая трагедия. Студент 4 курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в здании учебного заведения, а после привел в действие взрывное устройство, начиненное металлическими элементами.

В результате действий молодого человека погибли 18 человек, еще около 50 получили ранения. Сам стрелок после совершения преступления покончил с собой.

После взрыва в Керчи жители и гости российской столицы начали нести цветы к мемориалу Города-героя в Александровскому саду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После взрыва в Керчи жители и гости российской столицы начали нести цветы к мемориалу Города-героя в Александровскому саду.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным ТАСС, в настоящий момент шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего 31 человеку может понадобиться транспортировка в медицинские учреждения Симферополя и Краснодара. Также раненных готовы принять в больницах Краснодарского края.

Изначально по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", однако позже его переквалифицировали в "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт... как в Беслане!» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взрыв и стрельба в колледже в Керчи: восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Видео момента взрыва в колледже в Керчи 17 октября: "Пацаны, там помощь нужна!"
Россия опровергла обвинения в хакерской атаке на Islam Channel
МИД РФ: отношение к Марии Бутиной в американской тюрьме улучшилось
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту массового убийства в Керчи
Число погибших при стрельбе в колледже в Керчи увеличилось до 19 человек
Ученые назвали главное условие продления жизни
Москвичи несут цветы и свечи к мемориалу города-героя Керчи в Александровском саду
Путин и президент Египта договорились о восстановлении регулярного авиасообщения
Самолет с первой леди США на борту совершил вынужденную посадку
Почти миллион соотечественников переехали в Россию из других стран
Порошенко зарегистрировал законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю
Госдума рассмотрит заявление об обострении ситуации на Украине
Владислав Росляков - что известно о керчинском стрелке, устроившем взрыв в колледже
Авиакомпании обяжут компенсировать невозвратные билеты