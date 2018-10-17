Взрыв в Керчи: москвичи несут цветы к мемориалу Города-героя у стен Кремля
После взрыва в Керчи жители и гости российской столицы начали нести цветы и свечи к мемориалу Города-героя в Александровскому саду.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в эту среду, 17 октября, в восточном Крыму произошла настоящая трагедия. Студент 4 курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в здании учебного заведения, а после привел в действие взрывное устройство, начиненное металлическими элементами.
В результате действий молодого человека погибли 18 человек, еще около 50 получили ранения. Сам стрелок после совершения преступления покончил с собой.
После взрыва в Керчи жители и гости российской столицы начали нести цветы к мемориалу Города-героя в Александровскому саду.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным ТАСС, в настоящий момент шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего 31 человеку может понадобиться транспортировка в медицинские учреждения Симферополя и Краснодара. Также раненных готовы принять в больницах Краснодарского края.
Изначально по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", однако позже его переквалифицировали в "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".
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