Взрыв и стрельба в колледже в Керчи: восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии

17 Окт. 18:34 2018-10-17T18:34:45+03:00

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в больницах региона оказывается помощь 35 пострадавшим в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи

Изменить размер текста: A A

Восемь пострадавших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в больницах региона оказывается помощь 35 пострадавшим в результате этого происшествия.

"На полуострове помощь пострадавшим оказывается на высоком уровне. В больницах находится 35 человек, из них 8 в тяжелом состоянии", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что сейчас хватает сил и средств для оказания нужной медицинской помощи пострадавшим.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли взрыв, после которого началась стрельба. По последней информации, жертвами происшествия стали 19 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт", но позже переквалифицировал его на статью об убийстве. По данным ведомства, взрыв и стрельбу устроил студент 4-го курса колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

В Крыму объявлен трехдневный траур.