Названы самые прибыльные профессии в России

18 Окт. 11:29 2018-10-18T11:29:57+03:00

Также эксперты выяснили, что средняя месячная зарплата по стране за первое полугодие 2018 года составила 42521 рубль

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Эксперты аналитического центра НАФИ выяснили самые прибыльные профессии в России, а также назвали размер средней зарплаты по стране.

Так, средняя месячная зарплата по РФ за первое полугодие 2018 года составила 42521 рубль (или 36993 рубля после вычета подоходного налога). Таким образом, граждане стали получать на 46 долларов больше, чем в прошлом году.

При этом больше всего в нашей стране зарабатывают финансисты: их средний заработок - 87991 рубль, что вдвое выше общероссийского. На втором месте самых прибыльных профессий - профессии, связанные с добычей полезных ископаемых (86982 рублей), а на третьем - со сферой информации и связи (70839 рублей).

А вот самые низкие заработные платы у работников гостиниц и предприятий общественного питания. Они в среднем получают всего 25842 рублей в месяц. Таким образом, их зарплата вдвое меньше общей по стране, пишет «Российская газета».

Кстати, напомним, недавно были названы самые популярные специальности, на которые поступали абитуриенты-2018.