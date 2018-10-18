2018-10-18T13:28:02+03:00
Общество

Госдума приняла проект о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 года

Отчисления россиян еще один год будут идти на выплаты нынешним пенсионерам
Сакина НУРИЕВА
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Госдума приняла проект о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 годаГосдума приняла проект о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг на пленарном заседании Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии в России до 2021 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы граждан направляются в страховую часть, то есть эта сумма обеспечивает нынешних пенсионеров. Такая система действует до 2020 года.

Новый проект рассматривает продление "заморозки" отчислений накопительной пенсии до 2021 года.

По законопроекту Пенсионного фонда России обязан учитывать перечисления на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, опираясь на полный размер индивидуальной части тарифа страховых отчислений на финансирование страховой пенсии.

При этом глава думского комитета Ярослав Нилов пояснил, что законопроект касается только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в Пенсионный фонд России о формировании накопительной пенсии.

В сентябре kp.ru писал, что Госдума окончательно приняла законопроект о повышении пенсионного возраста.

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