2018-10-18T14:02:24+03:00
Происшествия

Массовое убийство в Керчи: Аксенов заявил о возможных сообщниках керченского стрелка

По мнению главы Крыма, 18-летний Владислав Росляков не мог организовать массовое убийство в Керчи в одиночку
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Крыма Сергей АксеновГлава Крыма Сергей АксеновФото: REUTERS
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В четверг, 18 октября, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в настоящее время следствие устанавливает возможных сообщников Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже.

Как считает политик, покончивший с собой стрелок не мог организовать все в одиночку. По его мнению, молодого человека кто-то готовил к нападению. «Задача (следствия) - установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», - приводит слова Аксенова «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате погиб 21 человек, и еще около 50 получили ранения.

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