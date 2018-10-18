Эстония вручила Биллу Гейтсу удостоверение электронного резидента

18 Окт. 14:12 2018-10-18T14:12:50+03:00

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Правительство Эстонии вручило американскому миллиардеру и основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу цифровое удостоверение личности электронного резидента.

"Цифровое удостоверение личности электронного резидента вручил Биллу Гейтсу в Брюсселе премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который участвует в проходящем там саммите ЕС", — собщftn DELFI с ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

В 2014 году парламент Эстонии принял поправки в законодательстве и утвердил понятие "электронный резидент". Цифровое резидентство предлагает иностранным гражданам защищенный доступ к электронным услугам страны, также обладатель "статуса" имеет возможность через сеть учреждать в Эстонии коммерческое объединение, дистанционно участвовать в его управлении без назначения директором гражданина страны, выполнять онлайн-платежи, вести упрощенный документооборот и возвещать о уплаченных в стране налогах.

Ранее kp.ru писал, что Билл Гейтс впервые за 24 года утратил лидерство в рейтинге самых богатых американцев.