Гейтс впервые за 24 года утратил лидерство в рейтинге самых богатых американцев

СЕГОДНЯ 17:58 2018-10-03T17:58:01+03:00

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за 24 года утратил лидерство в списке богатейших людей США. С 1994 года он занимал первую строчку этого рейтинга, однако теперь богатейшим американцем, по версии журнала Forbes, является глава и совладелец Amazon Джефф Безос.

Состояние последнего оценивается в 160 миллиардов долларов, в то время как у Гейтса составители рейтинга насчитали только 97 миллиардов.

Кстати, стоит отметить, что в первую пятерку также вошли американский предприниматель и крупнейший в мире инвестор Уоррен Баффетт ($88,3 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($61 млрд) и сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон ($58,4 млрд).

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, нынешний президент США Дональд Трамп также фигурирует в топе самых богатых жителей США. Однако за год он опустился на 138 позиций: теперь американский лидер занимает 386 строчку.