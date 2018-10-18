Владимир Путин о трагедии в Керчи: молодые люди создают себе лжегероев

18 Окт. 15:54 2018-10-18T15:55:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в четверг, 18 октября, в Сочи, прокомментировал трагедию в Керчи.

По мнению главы нашего государства, массовое убийство в Керченском политехническом колледже является «результатом глобализации». По его словам, из-за того, что в интернете недостаточно полезного контента для молодежи, подростки создают себе лжегероев.

«Это результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в американских школах. Молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что мы <...> не создаем нужного, интересного и полезного контента. Подростки хватают суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода», - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября Владислав Росляков - студент Керченского политехнического колледжа - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате погиб 21 человек, и еще более 40 пострадали. При этом сам стрелок покончил с собой.