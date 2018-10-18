Путин: Россия вообще ничего не боится
Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна ничего не боится.
На пленарной сессии клуба «Валдай» в четверг, 18 октября, модератор спросил у главы государства, не боится ли Россия новых конфликтов.
«Никаких. Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать её независимость, суверенитет», - ответил Путин..
Он отметил что далеко не во всех государствах имеется предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Родину, а в России это есть.
По мнению российского лидера, с этим никто ничего не может поделать. Путин подчеркнул, что именно это дает уверенность и позволяет «чувствовать себя спокойно».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Путин заявил, что Россия не может быть инициатором ядерной войны.