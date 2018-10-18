Путин: Россия вообще ничего не боится

18 Окт. 17:12 2018-10-18T17:51:15+03:00

По словам российского президента, далеко не во всех странах есть предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Отечество, а в России есть

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Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна ничего не боится.

На пленарной сессии клуба «Валдай» в четверг, 18 октября, модератор спросил у главы государства, не боится ли Россия новых конфликтов.

«Никаких. Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать её независимость, суверенитет», - ответил Путин..

Он отметил что далеко не во всех государствах имеется предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Родину, а в России это есть.

По мнению российского лидера, с этим никто ничего не может поделать. Путин подчеркнул, что именно это дает уверенность и позволяет «чувствовать себя спокойно».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Путин заявил, что Россия не может быть инициатором ядерной войны.