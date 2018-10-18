США могут передать Украине ранее состоявшие на вооружении фрегаты
Соединенные Штаты предложили пережать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry.
Как сообщил "Украинский военный портал" со ссылкой на источники, соответствующая инициатива содержится в письме руководства США в адрес министерства обороны Украины.
В сообщении отмечается, что Вашингтон предлагает "военно-техническую помощь вооруженным силам Украины, в том числе для военно-морских сил ВС Украины"
Так, в рамках программы "Избыточное имущество" Киеву могут быть переданы фрегаты типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США.
"Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее США передали Украине два американских патрульных катера класса Island, которые использовались ранее. В церемонии передачи кораблей принял президент Украины Петр Порошенко. При этом модернизация и транспортировка катеров обойдется Киеву в 9 млн долларов.