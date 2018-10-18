США могут передать Украине ранее состоявшие на вооружении фрегаты

18 Окт. 22:55 2018-10-18T22:55:44+03:00

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Соединенные Штаты предложили пережать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry.

Как сообщил "Украинский военный портал" со ссылкой на источники, соответствующая инициатива содержится в письме руководства США в адрес министерства обороны Украины.

В сообщении отмечается, что Вашингтон предлагает "военно-техническую помощь вооруженным силам Украины, в том числе для военно-морских сил ВС Украины"

Так, в рамках программы "Избыточное имущество" Киеву могут быть переданы фрегаты типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США.

"Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее США передали Украине два американских патрульных катера класса Island, которые использовались ранее. В церемонии передачи кораблей принял президент Украины Петр Порошенко. При этом модернизация и транспортировка катеров обойдется Киеву в 9 млн долларов.