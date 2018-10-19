Путин уверен, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай

19 Окт. 01:07 2018-10-19T01:07:04+03:00

Президент подчеркнул, что агрессор будет наказан за нападение на Россию и уничтожен

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В случае применения ядерного оружия против России, все россияне попадут в рай. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - сказал он.

Президент также подчеркнул, что агрессор будет наказан за свое нападение и уничтожен. Но при этом Россия никогда не станет инициатором начала ядерной войны, передает ТАСС.

«Конечно, это катастрофа всемирная, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая», - объяснил глава государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, на этой же встрече Владимир Путин заявил, что наша страна ничего не боится, потому что россияне готовы жизнь свою отдать за Родину, что встречается далеко не во всех государствах. Президент подчеркнул, что именно это дает уверенность и позволяет «чувствовать себя спокойно».