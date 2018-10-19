В Турции сообщили о дате саммита по Сирии с участием России, Германии и Франции

19 Окт. 12:26 2018-10-19T12:26:28+03:00

На повестке дня будет стоять соглашение по Идлибу и политическое урегулирование

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27 октября в Стамбуле пройдет саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции. Об этом сообщил турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

"Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле 27 октября 2018 года четырехсторонний саммит по Сирии с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель", - уточнил Калын.

Турецкий политик также сообщил, что на повестке дня будет стоять соглашение по Идлибу и политическое урегулирование в сирийском регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке четырехстороннего саммита по Сирии.

В МИД РФ грядущий саммит оценивают как потенциально плодотворный, так как в нем примут участие как региональные игроки, так и ведущие европейские державы.