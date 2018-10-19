Илон Маск представил бюджетную версию электромобиля Tesla Model 3
Компания Tesla начала принимать заказы на бюджетный вариант младшего электромобиля в линейке - Model 3. Стоимость "зеленого" автомобиля составит $45 тыс., без подзарядки он сможет проехать до 260 миль (около 420 км). Об этом в написал в своем аккаунте в Twitter глава компании Илон Маск.
"Представили более дешевую, средней дальности [поездки] Tesla Model 3, - написал он. - Стоимость после всех скидок составит $35 тыс.", - отметил Маск. Данная сумма будет действовать на территории Калифорнии.
Глава Tesla считает, что "реальная стоимость владения" модифицированным электромобилем находится в районе $31 тыс., т.к. его владельцу не придется тратиться на покупку топлива.
Стоит Model 3 на $4 тыс. ниже прошлогодней новинки. Отмечается, что компания просит за модифицированный автомобиль с более емкой батареей (может проехать без подзарядки около 500 км) и лучшими динамическими характеристиками $54 тыс.
Ранее kp.ru писал, что Илон Маск хочет выпускать текилу под брендом Tesla.