Илон Маск представил бюджетную версию электромобиля Tesla Model 3

19 Окт. 14:00 2018-10-19T14:00:33+03:00

Цена на модифицированный автомобиль будет варьироваться от 31 тысячи долларов

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Компания Tesla начала принимать заказы на бюджетный вариант младшего электромобиля в линейке - Model 3. Стоимость "зеленого" автомобиля составит $45 тыс., без подзарядки он сможет проехать до 260 миль (около 420 км). Об этом в написал в своем аккаунте в Twitter глава компании Илон Маск.

"Представили более дешевую, средней дальности [поездки] Tesla Model 3, - написал он. - Стоимость после всех скидок составит $35 тыс.", - отметил Маск. Данная сумма будет действовать на территории Калифорнии.

Глава Tesla считает, что "реальная стоимость владения" модифицированным электромобилем находится в районе $31 тыс., т.к. его владельцу не придется тратиться на покупку топлива.

Стоит Model 3 на $4 тыс. ниже прошлогодней новинки. Отмечается, что компания просит за модифицированный автомобиль с более емкой батареей (может проехать без подзарядки около 500 км) и лучшими динамическими характеристиками $54 тыс.

Ранее kp.ru писал, что Илон Маск хочет выпускать текилу под брендом Tesla.